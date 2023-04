Artenvielfalt in Kleve So kann man beim „Bioblitz“ helfen

Bisher gibt es im Kreis Kleve fast 500 gemeldete Arten. Aufgezeichnet werden können natürlich nicht nur Insekten, sondern jede mögliche Tier-, Pflanzen- und Pilzart. Also so gut wie alles, was man auf einem Waldspaziergang so entdeckt. Letztes Jahr hielt sich die Zahl der Meldungen von Käfern, Pflanzen und Moosen im Gegensatz zu den anderen Kategorien in Grenzen. Deswegen schlägt der Nabu Kreis Kleve vor, schulische Wandertage dem „Bioblitzen“ zu widmen oder auch in Kindergärten Aktionen durchzuführen, bei denen die Kleinen die verschiedenen Tiere und Pflanzen, die ihnen so begegnen, „blitzen“ können.