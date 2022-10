Arm trotz Arbeit : Geld reicht im Kreis Kleve immer häufiger nicht für die Familie

Für immer mehr Menschen reicht das Geld am Ende des Monats nicht. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Kreis Kleve Elf Prozent der Arbeitnehmer im Kreis Kleve müssen ihr Gehalt aus einem sozialversicherungsflichtigem Beruf noch aufstocken. Tausende Vollzeitbeschäftigte verdienen 2000 Euro brutto und weniger. Wer besonders betroffen ist.

Der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege im Kreis Kleve, Andreas Fateh: „Es ist empörend, dass so viele Menschen aufstockende Leistungen beim Jobcenter beantragen müssen.” Lag der Anteil derer, die zusätzlich zu ihrem sozialversicherungspflichtigen Lohnentgelt noch Hartz IV beantragen müssen, 2010 noch bei etwa 8,4 Prozent im Kreis Kleve, so waren es 2021 knapp 11 Prozent. Dazu passe, dass das mittlere Einkommen in NRW im Vergleich zum Bund weniger stark steigt. „Das ist im Kreis Kleve insbesondere Ausdruck der Ausweitung von billigen Dienstleistungsjobs. „Wir brauchen dringend eine Aufwertung von Arbeitsplätzen vor allem im häufig schlecht bezahlten Dienstleistungsbereich“, sagt Andreas Fateh.