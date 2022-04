Arbeitsmarkt im Kreis Kleve : Ist das Corona-Tief jetzt überwunden?

Kreis Kleve Im Februar hatte sich die Belebung des Arbeitsmarktes im Kreis Kleve bereits angekündigt, der Trend setzt sich im März fort. Auch der Krieg in der Ukraine ist Thema bei der Agentur für Arbeit.

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie hat sich der Arbeitsmarkt in der Region weitgehend erholt. Mit dieser Nachricht hat Barbara Ossyra, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Wesel , die aktuellen Arbeitsmarktzahlen vorgestellt. „Die Frühjahrsbelebung, die sich bereits im Februar angekündigt hat, setzte sich im März fort. Die Arbeitslosigkeit ist im Kreis Wesel leicht und im Kreis Kleve etwas stärker zurückgegangen“, sagt Ossyra.

Nach der Pandemie beschäftigt nun auch ein weiteres Thema die Behörde: Auch in den Kreisen Wesel und Kleve haben Menschen aus der Ukraine Schutz vor dem Angriffskrieg Russlands gesucht. „Hier stehen zunächst Fragen der Unterkunft und der finanziellen Absicherung im Vordergrund. Wer bereits jetzt oder später Beratung und Unterstützung bei der Arbeits- oder Ausbildungssuche nutzen möchte, findet bei uns die richtigen Ansprechpartner – wir sind darauf vorbereitet“, sagt die Chefin der Arbeitsagentur. „Ebenso können wir bei beim Thema Qualifizierung helfen. Unternehmen, die Fragen zur Einstellung von geflüchteten Menschen haben, wenden sich am besten an den gemeinsamen Arbeitgeber-Service von Arbeitsagentur und Jobcenter.“