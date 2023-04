Arbeitsmarkt im Kreis Kleve „Die Chancen auf einen Ausbildungsplatz sind günstig“

Die Chancen auf einen Ausbildungsplatz sind auch in diesem Jahr günstig. Das zumindest sagt Barbara Ossyra, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Wesel. Von Oktober vergangenen Jahres bis Ende März seien in den Kreisen Wesel und Kleve mehr Ausbildungsstellen als Bewerber gemeldet worden. „Jungen Menschen stehen daher vielfältige Möglichkeiten offen, und sie sollten sich mit einer möglichst breiten Palette an Berufen beschäftigen“, sagt Ossyra.