Sechs Vorschläge So geht es mit dem Kriegerdenkmal weiter

Aus dem problematischen Kriegerdenkmal in Kalkar soll ein Mahnmal und ein Ort der kritischen Auseinandersetzung werden. Gut zwei Jahre lang hat eine Arbeitsgruppe Ideen entwickelt, wie das umstrittene Denkmal, das in den Augen zahlreicher Beobachter den Krieg und die Verbrechen der Nationalsozialisten verherrlicht, zwar als solches erhalten, jedoch in einem neuen Kontext ins Bewusstsein dringen kann. Das Ergebnis der zahlreichen Sitzungen wurde jetzt im Rat präsentiert. Sechs konkrete Vorschläge gehören dazu, die nun umgesetzt werden sollen.