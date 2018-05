Niederrhein : APX: Römisches Wochenende ab Christi Himmelfahrt

Niederrhein Am langen Wochenende vom 10. Mai bis 13. Mai ist im LVR-Archäologischen Park Xanten viel los. Die Gladiatorenschule Amor Mortis bezieht ihren Trainingsplatz neben dem Amphitheater. Von 12 bis 15 Uhr finden kleine Präsentationen des Könnens statt. In ihren Werkstätten erklären Schuhmacher und Knochenschnitzerin ihre Berufe. Hier darf ein Andenken aus Leder oder Bein angefertigt werden. Gleich nebenan starten die Weberinnen mit ihrem Projekt in die Saison. Sie weben ein Segel für das Fischerboot "Philemon". Wie das Boot rekonstruiert wurde, kann man bei einer Führung am Donnerstag ab 13 Uhr erfahren.

Am Samstag kann man einen Blick auf die Ausgrabungsfläche werfen. Am Sonntag sind Gäste im Rahmen des Internationalen Museumstags zu kostenfreien Führungen eingeladen. Alle Aktionen dauern von 11 bis 17 Uhr.

(RP)