Kalkar-Appeldorn : Max I und Julia II. regieren die St.-Lambertus-Schützen

Kalkar-Appeldorn Die junge Generation schnappt sich die Königswürde. Noch bis Montag geht in Appeldorn die Kirmes mit Kirchweihjubiläum und Schützenfest über die Bühne.

Bei sonnigem Wetter marschierten Schützen und Jungschützen fröhlich zum diesjährigen Vogelschießen am Schützenhaus im Camesbusch. Bei Jungschützen ergab sich der Prinzenvogel mit dem 60. Schuss dem neuen Prinzen Leo Kannenberg. Am frühen Abend forderte Hauptmann Carsten Naß die angetretene Bruderschaft zum Königschuss auf. Es traten Jan Boßmann, Erik Packmohr, Louis Lehmann, Dennis van Wickeren und Max Joosten vor. Max Joosten errang bereits mit dem 30. Schuss die Königswürde.

Max I Joosten wird gemeinsam mit Julia II. van Gemmern und dem neuen Throngefolge die Bruderschaft in 2022/23 repräsentieren. Diesem gehören an: Kevin Joosten und Birte Lohmann, Kira Joosten und Philipp Roppel, Lars Joosten und Lisanne Brüx, Jan Boßmann und Jana Neinhuis, Dennis van Wickeren und Laura Ramms, Louis Lehmann und Lena Heck, Janek Hetzel und Davina Konst, Dominik Naß und Tanja Kummetat, Eric und Anja Packmohr sowie das vorherige Königspaar Franz-Josef und Birgit Welles.

14 Tage nach Königschießen feiert Appeldorn jetzt die Kirmes. So steht das Festzelt zum ersten Mal seit 2005 wieder am Sportplatz. Außerdem konnten mit Tina und Michael Kamps neue Festwirte für die Ausrichtung gewonnen werden. Am Samstag ist ab 20 Uhr die 80-90er-Party mit DJ Oliver MAN. Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Tradition und des Patronats von St. Lambertus sowie des 50-jährigen Jubiläums der Kirchweihe. Zur festlichen Jubiläumsmesse um 10 Uhr tragen alle Altersschichten bei. Zudem übergeben Franz-Josef und Birgit Welles die Königsinsignien an Max Joosten und Julia van Gemmern. Beim Schützennachwuchs wechselt die Prinzenkette von Sebastian van den Boom an Leo Kannenberg. Anschließend folgen die Kranzniederlegung am Ehrenmal, das Fahnenschwenken sowie der Frühschoppen im Festzelt. Sonntag ist zudem Familientag: Es gibt ein buntes Programm für Jung und Alt.