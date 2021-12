Gesundheit : Apotheken bereiten sich auf die Festtage vor

Info

Die Notdienstzeiten der Apotheken gelten immer von 9 Uhr am jeweiligen Datum bis um 9 Uhr am darauffolgenden Tag.

24. Dezember 123Apotopfit-Apotheke, Albersallee 118 in Kleve, Tel. 02821 7190460. Glocken-Apotheke, Kaßstr. 46 in Emmerich, Tel. 02822 92626. Bahnhof-Apotheke, Bahnhofstr. 31 in Goch, Tel. 02823/2246

25. Dezember Apotheke Rhein-Waal, Ludwig-Jahn-Str. 7-15 in Kleve, Tel. 02821 9722690. Einhorn-Apotheke OHG, Steinstr. 18 in Goch, Tel. 02823 87510. Hirsch-Apotheke, Lindenstr. 10A in Rees-Haldern, Tel. 02850 333.

26. Dezember Markt-Apotheke, Hagsche Str. 100 in Kleve, Tel. 02821 18175. Apotheke am Stadtgarten, Vor dem Falltor 10 in Rees, Tel. 02851 589380

31. Dezember Apotheke im EOC, Hoffmannallee 41-51 in Kleve, Tel. 02821 997040. Beginen-Apotheke OHG, Grabenstr. 38 in Kalkar, Tel. 02824 4370

1. Januar Einhorn-Apotheke OHG, Tiergartenstr. 3 in Kleve, Tel. 02821 23519. Nicolai-Apotheke, Monrestr. 49 in Kalkar, Tel. 02824 2237.

2. Januar Annen-Apotheke, Hoffmannallee 100 in Kleve, Tel. 02821 22214. Apotheke am Bahnhof,

Bahnhofstr. 27 in Emmerich, Tel. 02822 92815.