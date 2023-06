Auswirkungen und Notdienste Heute demonstrieren die Apotheken im Kreis Kleve – was man wissen muss

Wer in den vergangenen Tagen eine Apotheke im Kreis Kleve besucht hat, wird sie vielleicht schon gesehen haben: die Hinweisschilder an den Türen, die Aushänge, die auf die Missstände in der Pharmazie aufmerksam machen. Die Apotheken im Kreis Kleve demonstrieren mit ihren Kollegen aus Nordrhein-Westfalen und weiteren Bundesländern am 14. Juni um 12 Uhr in Düsseldorf in der Nähe des Landtags. Das Leitmotiv der Protestkampagne lautet: „Apotheken kaputt sparen. Arzneimittelversorgung gefährden. Nicht mit uns!“