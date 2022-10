Apfel-Ernte : Äpfel sind in diesem Jahr besonders süß

Von Hand werden die Äpfel wie hier bei Raadts von den Bäumen geerntet und vorsichtig in Behältnisse gelegt, damit sie keine Druckstellen bekommen. Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)/Stade,Klaus-Dieter (kds)

Kalkar Von der Menge her normal, aber die Qualität soll besonders gut sein: Viel Sonne brachte den Äpfeln ein tolles Aroma, sagen Produzenten wie Annette Raadts in Kalkar.

Die Ernte ist bewältigt, die Kühlräume sind gut gefüllt, die Ware liegt duftend und in der gewohnten Farbenpracht in den Läden aus. Auch bei Annette Raadts in Kalkar ist die Stimmung bestens. Übertreibung liegt ihr nicht, deshalb nennt die Unternehmerin das Ergebnis ihrer und ihres Teams Mühen „normal gut“. Andere Produzenten drücken ihre Zufriedenheit enthusiastischer aus, viele Niederrheiner wissen es aus dem eigenen Garten: Es gab reichlich Äpfel in diesem Jahr, und schön süß waren sie auch. Wer seinen Bäumen zusätzlich Wasser zukommen ließ, wurde dafür belohnt.

Peter van Nahmen, Inhaber der Apfelkelterei Van Nahmen in Hamminkeln, lobt die hervorragende Qualität der Äpfel im diesem Jahr: „Dank der vielen Sonnenstunden schmecken die Äpfel herausragend aromatisch.“ Der Regen im September habe einigen Sorten noch wirklich geholfen, Bäume und Früchte konnten sich erholen, sagt van Nahmen. Die Äpfel seien zwar nur mittelgroß, doch habe es Schädlingsbefall und Ausfälle durch Hagel in diesem Jahr kaum gegeben. So zeigen sich die Apfelbauern am Niederrhein insgesamt mit der Ernte zufrieden.

Hagel ist für Apfelbauern ein großes Thema. Annette Raadts sorgt seit Jahren vor, indem sie Netze hat, die im Ernstfall die Früchte schützen können. „Deren Einsatz war in diesem Jahr zum Glück nicht nötig“, sagt sie. Und selbst die Trockenheit sei für ihren Betrieb kein großes Problem gewesen, weil ihre Bäume durch eine Tropf-Bewässerung versorgt werden. Grundsätzlich sei auch zu viel Sonne nicht gut; bei Temperaturen von mehr als 30 Grad, die es in diesem Jahr bekanntlich an ziemlich vielen Tagen gab, benötigen die Früchte Hilfe. „Wir beregnen dann von oben, damit die Äpfel keinen Sonnenbrand bekommen.“

Die Menge war auf den Apfelhöfen durchschnittlich, sagt Thomas Wente, Produktionsleiter bei der Apfelkelterei Van Nahmen. Die Qualität sei durch die Wärme und Sonne im Sommer aber wirklich sehr gut. Und auch er versichert: „Die Trockenperiode hat den Äpfeln nicht geschadet.“

Auch touristisch ist der Obstanbau relevant. Wer im Kreis Kleve oder Wesel Urlaub macht oder einen Kurztrip – vielleicht radelnd – durchs Grüne macht, nimmt sich nicht nur gerne eine Tüte frisches Obst mit nach Hause, er erfreut sich auch an den Plantagen und Obstwiesen. Die Gesellschaft Niederrhein Tourismus teilt mit: „Unsere Region gehört zu den Spitzenanbauregionen in Deutschland. Gut zehn Prozent der deutschen Apfelernte kommt vom Niederrhein. Der Apfel ist das Lieblingsobst der Deutschen. Der Pro-Kopf-Verbrauch frischer Äpfel liegt bei 18,5 Kilogramm pro Jahr – das macht etwa 61 Äpfel aus.“