Kreis Kleve : 400 Euro für rauchfreie Klassen im Kreis

Kreis Kleve (RP) Über 400 Euro kann sich die 7c der Realschule An der Fleuth in Geldern freuen. Die Schüler hatten beim Nichtraucherwettbewerb „Be smart – don’t start“ mitgemacht und sich verpflichtet, ein halbes Jahr lang nicht zu rauchen.

Geschafft haben das 46 von insgesamt 59 Schulklassen aus dem Kreis Kleve, die am Wettbewerb teilgenommen haben. Bei dieser Nichtraucheraktion, die das Institut für Therapieforschung Nord in Kooperation mit der AOK Rheinland/Hamburg durchführt, verpflichten sich die Schüler in einem Klassenvertrag, sechs Monate lang rauchfrei zu bleiben. Als Belohnung fürs Durchhalten gab es für die ausgelosten Klassen Geldpreise von der AOK sowie Gutscheine von der Tanzschule Seidl, vom Straelener Freizeitbad „Wasserstraelen“ und von den Fitnessstudios Flexxpoint in Rees und salvea Allround Sports in Kleve.