Neues AOK-Haus in Kleve eröffnet „Eine zentrale Anlaufstelle für alle Gesundheitsfragen“

Im April war die AOK bereits mit ihrer Geschäftsstelle von der Hoffmannallee in das historische Klever Bahnhofsgebäude von 1863 gezogen. „Mit der neuen Geschäftsstelle in Kleve tragen wir den veränderten Ansprüchen unserer Kundschaft Rechnung. Wir machen weiter viele digitale Angebote, sind aber auch weiterhin in zentraler Lage im historischen Bahnhofsgebäude erreichbar“, sagt Preissel. Hier sind 13 Mitarbeiter tätig, die Anliegen der Kunden können an verschiedenen Beratungsplätzen geklärt werden, zum Beispiel in Sitzecken und separaten Räumen. Über ein Video-Konferenz-System sollen zukünftig Fachleute aus einem der AOK-Servicecenter bei Bedarf hinzugeschaltet werden. Ismet Kezer leitet die Geschäftsstelle Kleve. RP-Foto: MVO