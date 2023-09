Trotz Vierbeinerverbots Anwohner in Kellen ärgern sich über Hunde auf Spielplatz

Kleve · Das Gassiverbot auf dem Spielplatz am Buchacker in Kellen wird von vielen missachtet, berichten die Anwohner. Dabei sind die Schilder eigentlich eindeutig. Was die Stadtverwaltung zu dem Problem sagt.

20.09.2023, 05:15 Uhr

Der Spielplatz am Buchacker in Kellen wird auch von Gassigängern genutzt. Foto: ove Foto: ove

Von Maarten Oversteegen

Das Schild am Eingang zum Kellener Kinderspielplatz im Bereich der Straßen Buchacker, Vossenfeld und Mühlenstraße lässt eigentlich keine Zweifel zu: Genauso wie hier nicht Fahrrad gefahren, geraucht und gekickt werden darf, sind auch Hunde tabu. Die städtischen Flächen gehören den Mädchen und Jungen unter 14 Jahre – und nicht den Vierbeinern. Doch dieses Verbot scheint von vielen Hundehaltern missachtet zu werden.