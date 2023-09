Bei Ordnungsamt und Polizei Anwohner beklagen sich über Techno-Festival in Kleve

Das „Beatroot“-Festival in Kleve hat am Wochenende ganz unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Während es in sozialen Medien durchaus positive Resonanz zu dem Techno-Festival gab, gibt es bei Anwohnern rund um den Klever Tiergarten viel Unmut. Wie Stadtsprecher Niklas Lembeck mitteilt, seien einige Beschwerden beim Ordnungsamt eingegangen. „Das Festival war aber ganz normal genehmigt“, sagt Lembeck.