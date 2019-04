Bürgermonitor : Beschwerden über Häuser für Leiharbeiter nehmen zu

Kleve Auch in der Kreisstadt Kleve nimmt die Zahl der Häuser, in die Investoren eine große Zahl von Leiharbeitern einquartieren, zu. So wie jüngst ein Kranenburger Investor die alte Schlachthausvilla umgebaut hat und dort voraussichtlich 17 Leiharbeiter einziehen werden.

Damit nimmt auch der Ärger in der Nachbarschaft zu. Nach Beschwerden über ein entsprechendes weiteres Haus in der Waldstraße meldete sich jetzt Karlheinz Schlüter von der Nimweger Straße beim Bürgermonitor der Rheinischen Post.

Er habe registriert, dass die Müllbehältnisse wohl zu klein für die große Anzahl an Bewohnern in dem Haus seien. Es werde wohl Abfall in den Nachbarbeeten entsorgt und in Tonnen der Nachbarschaft entsorgt. Er sei froh, dass die Umweltbetriebe der Stadt Kleve immer schnell reagierten und auch falsch einsortierten Müll abfahren würden. Der Nachbar fordert die Stadt auf, die Besitzer der Häuser in die Pflicht zu nehmen, dass dort alles nach Recht und Ordnung ablaufe.

Auf Anfrage an die Stadt Kleve erklärte Stadt-Sprecher Jörg Boltersdorf, dass eine schriftliche Beschwerde bezüglich des Objektes an der Nimweger Straße nicht vorliege. „Etwaige fernmündliche Hinweise auf Fehlverhalten von Bürgerinnen und Bürger gehen für das Stadtgebiet regelmäßig ein“, sagt Boltersdorf.

Nach solchen Beschwerden werde der Ordnungs- und Servicedienst (OSD) daraufhin mit einer Überprüfung beauftragt. Bei entsprechenden Feststellungen werden entweder die Bewohner vor Ort oder die Eigentümer aufgefordert, eine ordnungsgemäße Müllentsorgung sicherzustellen. „Hinsichtlich der Anfrage ist das Objekt aktuell überprüft worden. Es gab keinerlei Gründe für Beanstandungen“, sagt der Stadtsprecher.