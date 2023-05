Drogenkriminalität in den Niederlanden Anwältin von Unterwelt unter Druck gesetzt?

Dieser Fall hatte in den Niederlanden für Entsetzen gesorgt: Die Strafrechtsanwältin Inez Weski wurde vor anderthalb Wochen verhaftet. Die Staatsanwaltschaft ermittelt, ob sie rechtswidrig Informationen an die mutmaßlich kriminelle Vereinigung um den Drogenboss Ridouan Taghi weitergegeben hat, der sich derzeit im Marengo-Prozess verantworten muss. Darüber hinaus wird die Frau aus Rotterdam der Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, die am internationalen Drogenhandel und Geldwäsche beteiligt ist, sowie der Verletzung von Geheimnissen verdächtigt. Die Juristin sitzt in Haft, sie darf derzeit nur zu einem Anwalt Kontakt halten.