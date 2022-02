Diskussion in Kleve : Prüfauftrag zur Dachbegrünung abgelehnt

Kleve Der Antrag steht auch in der kommenden Ratssitzung auf der Tagesordnung. Der Hauptausschuss am Mittwochabend entschied sich aber mit knapper Mehrheit gegen eine Empfehlung.

In einem Prüfauftrag will die Fraktion der Offenen Klever die Stadtverwaltung beauftragen, eine Kostenschätzung für eine Dachbegrünung der Gemeinschaftsgrundschule „An den Linden“ mit neuer Bewegungshalle und Umkleidetrakt vorzulegen und diese entsprechend gegenüber anderen Prüfungen zu priorisieren. Der Antrag steht auch in der kommenden Ratssitzung auf der Tagesordnung. Der Hauptausschuss am Mittwochabend entschied sich aber mit knapper Mehrheit gegen eine Empfehlung. CDU, FDP und AfD überstimmten mit 13 Stimmen Grüne, SPD und OK mit zwölf Stimmen.