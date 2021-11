Bedburg-Hau : Neue Direktorin für Museum Schloss Moyland

Antje-Britt Mählmann wird die neue Direktorin von Museum Schloss Moyland. Foto: Moyland

Bedburg-Hau Antje-Britt Mählmann wird die neue künstlerische Leiterin. Sie leitete zuletzt die Kunsthalle St. Annen in Lübeck und wird am 1. April ihre Arbeit in Moyland aufnehmen.

Es ist vollbracht: Mit der Zustimmung von Kuratorium und Vorstand der Stiftung Museum Schloss Moyland wurde jetzt die Spitze der vierten und wichtigsten Säule von Museum Schloss Moyland besetzt: Die neue künstlerische Direktorin vom Museum heißt Antje-Britt Mählmann. Die 1979 in Wilhelmshaven geborene Mählmann wird am 1. April 2022 den Chefsessel im Museum übernehmen. NRW-Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen, Vorsitzende des Kuratoriums Museum Schloss Moyland erklärte zur Wahl: „Antje-Britt Mählmann hat uns fachlich wie mit ihrer Führungserfahrung in einem großen Museum überzeugt. Ihre Expertise in der Museumsarbeit reicht weit über rein kuratorische Aufgaben hinaus. Mit dieser Entscheidung ist Museum Schloss Moyland gut für die Zukunft aufgestellt.“

Mählmann leitete zuletzt die Kunsthalle St. Annen, Lübeck. Davor war sie an der Kunsthalle Emden sowie als freie Kuratorin für die Kunsthalle Wilhelmshaven tätig. 2016 hatte Mählmann ihr Studium in London und Düsseldorf mit einer Promotion über Louise Bourgeois abgeschlossen, listet Sophia Tuchard, Sprecherin Museum Schloss Moyland, die Stationen der neuen Direktorin in Moyland auf. Mählmann kennt die Region von ihrem Studiumin Düsseldorf, arbeitete im Museum Folkwang Essen, im Von-der-Heydt-Museum Wuppertal und beim Krefelder Kunstverein. „Dem einstimmigen Votum der Findungskommission und des Kuratoriums ging ein professioneller Findungsprozess voraus“, so Tuchard. Dem einstimmigen Votum der Findungskommission und des Kuratoriums ging ein professioneller Findungsprozess voraus. Neben dem Vorstand, in dem die Stifter vertreten sind, und dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen gehörten der Findungskommission Katja Baudin, Kunstmuseen Krefeld, Prof. Dr. Dirk Luckow, Deichtorhallen Hamburg und Prof. Dr. Stefan Schweizer, Stiftung Schloss und Park Benrath, Düsseldorf, an.

Vorstandssprecher Nicolas Baron von Steengracht betont, die Arbeit der vergangenen zwei Jahre lobend: „Nun ist das Leitungsteam vollständig! Mit der Neubesetzung dieser wichtigen Position kann gemeinsam die positive Entwicklung des Museums Schloss Moyland fortgesetzt werden.“