„Hier ist die Hölle los“ Ansturm auf Klever Waschanlage wegen Saharastaubs

Der Saharastaub sorgt am Montag für gute Umsätze bei Waschanlagen im Kleverland. Das bestätigt „QWash“ an der Querallee in Kleve auf Nachfrage. Ein Mitarbeiter sagte am Vormittag: „Hier ist die Hölle los.“ Bisweilen warteten 20 Autos gleichzeitig auf einen Waschgang. Sie hätten eine Schlange bis zur Straße gebildet, der letzte müsse rund eine halbe Stunde warten, bis er dran ist, so der Mitarbeiter. Und: Seit Weihnachten sei es in Materborn nicht mehr so voll gewesen.