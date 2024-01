Annette Raadts ausgezeichnet „Stillstand gibt es bei mir nicht“

Die Obstbaumeisterin genoss eine internationale Ausbildung, bevor sie den elterlichen Betrieb, die Obstplantage und den Hofladen in dritter Generation übernahm. Das Leben im Takt der Natur ist Annette Raadts wichtig. „Auf dem Hof, da bin ich in meinem Element“, sagt sie. Über den Kreis Kleve hinaus machen sich Kunden auf den Weg über den Griether Deich zu ihr. Der Hofladen erfreute sich gerade in den Coronajahren wachsender Beliebtheit, so dass Annette Raadts ihr Team vergrößern musste. „Unsere Äpfel, Birnen und Erdbeeren sind beliebt bei unseren Kunden“, sagt Raadts. Familienfreundliche Arbeitszeiten und Teamentwicklung sorgten zudem für Zusammenhalt und Miteinander. „Bei uns geht es familiär zu und unsere Leute mögen das“, sagt Annette Raadts.