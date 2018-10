Anmeldung der Schulneulinge für das Schuljahr 2019/2020 in den Grundschulen Kranenburg und Nütterden

Schulanmeldungen in Kranenburg

Kranenburg Am 1. August 2019 beginnt das Schuljahr 2019/2020. Schulpflichtige Kinder müssen in Kranenburg und Nütterden bereits diesen November gemeldet werden.

Die zu diesem Schuljahr schulpflichtig werdenden Kinder müssen am Dienstag, 6. November, von 8 Uhr bis 12 Uhr und von 13.30 bis 16 Uhr sowie am Mittwoch, 7. November, vormittags ab 8 Uhr (nach Terminvereinbarung) angemeldet werden.

Eingeschult werden die Kinder, die vor dem 30. September 2013 geboren sind. Vorzulegen sind bei der Anmeldung das Familienstammbuch oder die Geburtsurkunde des Kindes. Auf Antrag der Erziehungsberechtigten können auch die Kinder eingeschult werden, die nach dem 30. September 2013 geboren sind, sofern sie die für den Schulbesuch erforderlichen körperlichen und geistigen Voraussetzungen erfüllen und in ihrem sozialen Verhalten ausreichend weit entwickelt sind.

Im Rahmen des Schulgesetzes hinsichtlich der vorschulischen Beratung und Förderung gab es für alle Erziehungsberechtigten aus der Gemeinde Kranenburg, deren Kinder in der Zeit vom 1. Oktober 2012 bis 1. Oktober 2014 geboren sind, in der St.-Georg-Schule Nütterden und in der Christophorus-Schule Kranenburg einen Informationsabend. Ziel dieser Informationsveranstaltung war es, die Erziehungsberechtigten über die Gestaltung der Schuleingangsphase sowie über die Förderungsmöglichkeiten zu informieren.