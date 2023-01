Überblick und Informationen Anmeldung an den weiterführenden Schulen in Kalkar

Städtische Realschule: Samstag, 4. Februar, 9 bis 14 Uhr, Montag, 6. Februar, bis Mittwoch, 8.2 von 8 bis 16 Uhr. Die Städtische Realschule vermittelt den Schülern eine erweiterte Allgemeinbildung und führt auf Berufe hin, die in ihren Ausbildungsgängen einen beachtlich hohen theoretischen Anteil haben (kaufmännische, technische, soziale Berufe). Die Städtische Realschule Kalkar ist mit dem Zertifikat der „MINT-freundliche Schule“ ausgezeichnet. Für Anmeldungen von Schülern für die Jahrgangsstufe 5 wurde ein digitales Anmeldeportal geschaffen. Eine vorherige digitale Terminvereinbarung ist zwingend erforderlich. Den Link sowie alle Dokumente sind auf der Homepage www.realschule-kalkar.de zu finden. Die Anmeldung selbst erfolgt dann an dem vereinbarten Termin persönlich im Sekretariat der Städtischen Realschule Kalkar, Am Bollwerk 14. Das anzumeldende Kind kann mitgebracht werden.