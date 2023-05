Anke Hüskes in Bedburg-Hau Die Geschichte einer erfolgreichen Quereinsteigerin

Die gelernte Friseurmeisterin, die aus gesundheitlichen Gründen ihren eigentlichen Job nicht mehr ausüben kann, arbeitet bereits seit 2011 als Betreuungskraft in der OGS. Zuerst sieben Stunden pro Woche, im Laufe der Jahre hat sie auf 20 aufgestockt. „Damals bin ich eher zufällig an den Job gekommen. Meine Freundin meinte, ich kann doch so gut mit Kindern“, erinnert sich Anke Hüskes. Das kann sie auch, wie Manuela Witzke, Leiterin der Offenen Ganztagsschule in Trägerschaft der Caritas Kleve, bestätigt: „Man merkt Anke die Freude bei der Arbeit mit den Kindern an. Sie begegnet ihnen auf Augenhöhe und mit Wertschätzung.“