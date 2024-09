Antisemitismus-Vorwürfe an der Hochschule Rhein-Waal „Wenn ihr uns wählt, schmeißen wir die Juden aus dem Asta“

Nach ihrem Rücktritt als Asta-Vorsitzende an der Hochschule Rhein-Waal erhebt Sharon Spievak (31) Vorwürfe. Es habe Anfeindungen gegen sie gegeben, weil sie Jüdin ist, sagte Spievak der Zeitung „Die Zeit“ (kostenpflichtiger Inhalt). Sie macht aus ihrer Religion kein Geheimnis. So nimmt Spievak unter anderem am Begegnungsprojekt „Meet a jew“ teil. „Meine Eltern sind in Israel geboren und aufgewachsen. Ich selbst bin in Deutschland zur Welt gekommen und bin sowohl deutsche als auch israelische Staatsbürgerin. Der gesamte Rest meiner Familie lebt nach wie vor in Israel. Ich besuche das Land häufig, unter anderem regelmäßig als Madricha (Bezeichnung für meist jugendlich Leiter jüdischer Jugendgruppen., Anm. d. Redaktion) von Taglit, einem Programm, das jungen Jüdinnen und Juden ihre eigenen Wurzeln sowie Israel näherbringen soll. Ich mache das, weil ich finde, dass das Land nicht von unserer jüdischen Identität zu trennen ist“, schreibt sie etwa in einem Beitrag der Jüdischen Allgemeinen im März 2023.