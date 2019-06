BSV Till-Moyland : Anita Tönisen ist neue Königin in Till-Moyland

Anita Tönisen ist neue Königin in Till-Moyland

Anita Tönisen neue Königin in Till-Moyland. Foto: BSV Till-Moyland

Bedburg-Hau Nach spannendem Kampf konnte Anita Tönisen mit dem 91. Schuss vielumjubelt den Vogel von der Stange holen und damit die Königswürde erringen. Sie wird als Königin Anita II. mit Prinzgemahl Johann Tönisen für ein Jahr dem BSV vorstehen.

Nachdem Pastor Joseph Samalla, Ortsvorsteher Friedhelm Haagen und der noch amtierende König Norbert Heselmann die Eröffnungsschüsse getan hatten, konnte Andreas van de Meulenreek mit dem 57. Schuss den 1. Preis (Kopf), Wilhelm van de Loo mit dem 76. Schuss den 2. Preis (rechter Flügel) und Franz Müller mit dem 66. Schuss den 3. Preis (linker Flügel) erringen. Nun traten die Jungschützen an. Auch hier wurden die Preisträger ermittelt.

Alissa Janßen sicherte sich mit dem 35. Schuss den 1. Preis (Kopf), der noch amtierende Prinz Tim Bergmann errang mit dem 27. Schuss den 2. Preis (rechter Flügel) und Sophia Osterkamp mit dem 24. Schuss den 3. Preis (linker Flügel). Es schloss sich das Prinzenschießen an. Hier setzte sich nach spannendem Kampf mit dem 96. Schuss wiederum Alissa Janßen durch. Sie wurde Nachfolgerin von Tim Bergmann und wird nun als Prinzessin Alissa I. für ein Jahr den Jungschützen des BSV vorstehen.

Am Montag, 24. Juni, wurden das neue Regentenpaar wie auch die neue Prinzessin inthronisiert. Dies geschah im Rahmen des Schützenfestes in der Mehrzweckhalle Till-Moyland. Zum Schützenzug trat die große Schützenfamilie unter musikalischer Begleitung des Tambourcorps des BSV und der Freunde vom Fanfarenzug Pfalzdorf um 18.15 Uhr auf dem Schulhof an.