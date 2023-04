„Angrillen – made in Kleve“ Endspurt für Kleves größte Grillparty – wo es noch Tickets gibt

Mit dem „Angrillen – Made in Kleve“ wird in der Schwanenstadt schon seit einigen Jahren die vielleicht schönste Zeit des Jahres eröffnet: die Grillsaison. Je näher der Termin rückt, desto mehr steigt auch in diesem Jahr die Vorfreude. Das gilt für die Veranstalter Daniel und Lothar Quartier, aber auch für alle Mitwirkenden und sicher auch für die Tausenden Gäste, die am 29. und 30. April im Forstgarten erwartet werden. Entsprechend viel ist bereits los in sozialen Medien rund um das zehnjährige Jubiläum von Kleves größter Gril-Party. „Der Kartenvorverkauf läuft sehr gut“, sagt Daniel Quartier. „Sowohl für den Live-Abend als auch für den Tanz in den Mai sind jeweils über 1000 Tickets verkauft“.