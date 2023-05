Zwei Tage Event im Klever Forstgarten Spektakuläre Feuershow zum Grill-Start

Kleve „Ich brenne für diese Veranstaltung“, hatte Lothar Quartier, gemeinsam mit seinem Sohn Daniel der Macher von „Angrillen – Made in Kleve“, schon vor dem zweitägigen Event im Forstgarten gesagt. Diesmal durfte man das wörtlich nehmen. Anlässlich des zehnjährigen Jubiläums mit Live-Musik, Party und Spezialitäten vom Grill konnte Moderator Christoph Kepser am Samstag eine besondere Überraschung präsentieren. Mit einer Harley-Davidson brauste Jonny Casselly Junior mit seiner 16-jährigen Tochter Katy durch das Zelt bis zur Bühne, wo die Artisten, bekannt unter anderem vom Weihnachtscircus in Xanten, eine spektakuläre Feuershow buchstäblich abbrannten und auch mit Flick Flacks nicht geizten. Die knapp 1000 Besucher waren begeistert.