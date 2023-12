Vorverkauf startet im Dezember „Angrillen – Made in Kleve“ 2024 erstmals mit Vorglühen

Am Dienstag, 30. April, gibt es das Angrillen dann mit der Heldenzeit und dem Tanz in den Mai. Wie schon am Samstag zuvor wird auch beim Tanz in den Mai wieder eine Show rund um das Grill-Spektakel geboten. Danach soll die Stimmung eine ganz besonder werden, denn zum letzten Mal wird „Heldenzeit“ den Tanz in den Mai begleiten. Die DJs Marc und Uwe werden sich in ihrem zweitletzten „Auswärtsspiel“ vom Angrillen verabschieden.