100 Euro für ein Gramm Koks Angeklagte sollen in Kleve Kokain verkauft haben

Drei Männer aus Goch und Kleve müssen sich seit Mittwoch wegen teils bewaffneten Handeltreibens mit Kokain in bis zu 79 Fällen vor der ersten großen Strafkammer des Klever Landgerichtes verantworten. Laut Klever Staatsanwaltschaft soll der Hauptangeklagte – ein 30-jähriger gebürtiger Türke aus Goch – in 79 Fällen mit der Droge Handel getrieben haben. Das Kokain soll er an mindestens zwei Weiterverkäufer abgegeben haben, die es dann in Kleve an die Konsumenten gebracht haben sollen. Einer der Weiterverkäufer ist der 41-jährige Mitangeklagte aus Kleve, der andere mutmaßliche Weiterverkäufer wird gesondert verfolgt. Der dritte Angeklagte im laufenden Prozess – ein 41-jähriger Gocher – soll die Drogen teils für den Hauptangeklagten zu den Übergabeorten transportiert haben.