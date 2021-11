Mit Programm : Jahreswechsel feiern in der Wasserburg Rindern

Kleve-Rindern Das Angebot umfasst Zeit für Gespräche, Kreativität aber auch für Ruhe. „Zwischen den Jahren“ soll Zeit in Gemeinschaft bieten. Übernachtungsgäste sind willkommen.

Bereits einige Wochen vor dem Jahreswechsel beginnen bei vielen Menschen die Planungen, wie sie den Silvesterabend und die Tage nach Weihnachten verbringen werden. Eine Möglichkeit bietet die Wasserburg Rindern an. Das katholische Bildungszentrum lädt vom 28. Dezember bis 1. Januar zum Seminar „Zwischen den Jahren“ ein. Direktor Markus Toppmöller erklärt: „Das ist ein Angebot, die Tage in Gemeinschaft zu verbringen. Es richtet sich sowohl an Alleinstehende als auch an Paare, wir hoffen auf eine interessante Mischung.“