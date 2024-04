Berliner Grill eröffnet neu An der Berliner Straße in Materborn gibt es wieder Schnitzel

Gastronomische Erfahrung bringt das Betreiberpaar mit: Beide haben lange Zeit bei Döner Frieden an der Lindenallee gearbeitet, im Familienbetrieb. „Da haben wir viel Erfahrung gesammelt und wir wissen, was Qualität bedeutet“, sagt Oktay Oynak. Aber er wisse auch, was die Materborner an der Berliner Straße 36 Jahre lang gewohnt waren: „Ich bin oft bei Franz und Maria Schnitzel essen gegangen, und ich weiß, was die Materborner daran geschätzt haben“, sagt er. Und so sollen Schnitzel auch ein Schwerpunkt des neuen Berliner Grills sein. „Wir wollen uns eher auf Schnitzel spezialisieren. Damit hoffen wir auch den Materbornern etwas zurückgeben zu können“, sagt Betreiber Oktay Oynak.