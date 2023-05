Überraschung auf Ameland Klever Schüler treffen niederländischen König

Danach ging alles ganz fix: Ingensand zog am nächsten Tag die Kutterfahrt zur Robbenbank um eine halbe Stunde vor, weil durchgesickert war, dass der Abschluss des dreistündigen Ameland-Besuchs in der Mittagszeit im Hotel Nobel in Ballum stattfinden sollte. „Das war für uns alle ein tolles Erlebnis. Der König sprach mit einigen Kindern, die auch Fragen stellten. Wir haben ja sogar sieben niederländische Schüler im KAG. Und Maxima plauderte mit den Mädchen“, erzählt Ingensand. Amelands Verwaltungschef Leo Stoel: „Ich habe dem König gesagt, dass hier Kinder aus Kleve gekommen sind und Ameland mit der Stadt enge Beziehungen hat.“ Stoel ist seit 2020 Bürgermeister auf der Watteninsel und war zuletzt im März bei der „Nacht van Ameland“ mit 60 Musikern in der Kreisstadt.