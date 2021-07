Corona auf der Insel : Auch Amelandlager aus Kellen ist abgesagt

Kleve-Kellen Als letztes Ferienlager im Kleverland musste jetzt auch das Amelandlager Kellen 2021 abgesagt werden. Bei einem Lager aus Bedburg-Hau hatte es einen größeren Corona-Ausbruch gegeben.

Am Ende habe letztlich die Vernunft mit Blick auf das Nachbarland, das jüngst von der Bundesregierung als Risikogebiet eingestuft wurde, gesiegt, so die Veranstalter. Die Verantwortung sei sowohl für den Träger als auch für die ehrenamtlichen Betreuer und das Küchenpersonal zu groß gewesen – und natürlich auch für die Kinder. „Das Wohl der Kinder steht im Vordergrund, zumal man heute noch nicht weiß, wie sich die Dinge in den nächsten Tagen weiter entwickeln“, heißt es in der Mitteilung. Da das Lager Kellen erst in den letzten zwei Wochen der Sommerferien geplant war, könne man im Hinblick auf Quarantäneregelungen das Risiko nicht eingehen, zumal kurz nach der Rückkehr der offizielle Schulbeginn wieder ansteht.