Strom für E-Autos Ein ganzer E-Ladepark am Wunderland

Ganz schnell hat sich der Wandel im Unternehmen vollzogen. Der Name wurde in „Kuster energy“ angepasst, im grenznahen Doetinchem betreibe man Europas größte Wasserstofftankstelle. Die neuen „Tanklocaties“ des Unternehmens sind eher Dienstleistungszentren mit Café und Shop, Waschanlage, mit allem, was Autos antreibt und sogar Besprechungsräumen, die Geschäftsleute nutzen können, während ihr Fahrzeug an der E-Ladesäule hängt. Lars Kuster ist sehr zuversichtlich, dass die Entwicklung auf deutscher Seite rasch voranschreiten wird. „2030 ist schnell erreicht“, sagt er. Bekanntlich dürfen von da an keine Autos mit Verbrennungsmotor neu zugelassen werden.