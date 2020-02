Karneval : Viele Wagen für den närrischen Nachwuchs

Kalkar-Appeldorn APPELDORN Durch Appeldorn zogen am Veilchendienstag viele originelle Wagen vorwiegend aus den Kalkarer Ortsteilen.

Er heißt „Kinderkarnevalszug“, weil fraglos vorwiegend sehr junge Kalkarer auf den Wagen sitzen. Dennoch ist der Appeldorner Umzug in anderer Hinsicht ziemlich „erwachsen“, denn er ist lang und weniger von Fußgruppen als von Mottowagen geprägt. Auch aus der Nachbarschaft hängen sich einige Zugnummern an; gerade die Xantener sind gerne dabei.

22 Zugnummern sind in der Liste aufgeführt und waren bei mittelprächtigem Wetter am Start. Das ist zwar deutlich weniger als in Goch oder Kleve, aber dafür sind die Wagen besonders liebevoll gestaltet und haben fast immer ein echtes Motto. Weil die Reeser Straße so lang ist, passen viele Menschen an den Zugweg.