Materborn : BSV Materborn: Schützenfest im 95. Jahr

Im 95. Jahr des Bestehens feiert der BSV Materborn am Wochenende sein Schützenfest.

(RP) Der Bürgerschützenverein 1924 Materborn wird im August an zwei Wochenenden sein traditionelles Schützenfest im 95. Vereinsjahr feiern. Begonnen wird das Schützenfest am Samstag den 10. August, um 13.30 Uhr am Ehrenmahl Materborn mit der Kranzniederlegung . Unter den Klängen des Spielmannzuges geht es zur St. Anna Kirche Materborn, wo um 14 Uhr die heilige Messe zur Eröffnung gefeiert wird. Nach der Messe wird am Vereinslokal Ratskrug gegen 15.15 Uhr das Adler und Kaiserschießen beginnen. Gegen 19.30 Uhr ist der Kommersabend mit Preisverleihung des Orden- und Pokalschiessen sowie Ehrungen von Mitgliedern.

Am Samstag, 17. August, beginnt der Höhepunkt des Schützenfestes: Der „5. öffentliche Krönungsball“ in der Mehrzweckhalle Materborn. Der Eintritt ist für alle Bürger frei. Um 18 Uhr werden die Gastvereine, unter der Begleitung des Spielmannzuges und unter Mitwirkung des Musikzuges der Feuerwehr Kleve einen Festumzug mit Vorbeimarsch durch Materborn durchführen und im Anschluss in die Mehrzweckhalle einmarschieren. Gegen 20:30 Uhr findet die Proklamation des neuen König-(in), Kinderkönig- (in) und des neuen Kaiser- (in) statt.