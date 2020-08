Müllsammel-Aktion : Am Rhein wird aufgeräumt

Beim Rhein Clean Up kommt einiges zusammen – wenn genug Freiwillige mitmachen. Foto: Heiko Lissy

Kreis Kleve Mit Rees, Kalkar, Kleve und Emmerich beteiligen sich alle am Rhein liegenden Kommunen im Kreis am Rhine Clean Up 2020. Freiwillige sind zur Hilfe aufgerufen.

Fast schon traditionell findet am zweiten Samstag im September der so genannte Rhine Clean Up statt. Bürger aus den Städten Rees, Kalkar, Kleve und Emmerich sind dabei zum Aufräumen am Rheinufer aufgerufen. Auch in diesem Jahr sind alle vier Rheinstädte des Kreises Kleve an der gemeinsamen Umweltaktion beteiligt. Ziel ist es, am 12. September in der Zeit von 10 bis 13 Uhr die Uferbereiche des Rheins von Müll zu befreien. Alle, die bei dieser Umweltaktion dabei sein wollen, können sich in den vier Städten ehrenamtlich engagieren und die Rheinschiene von Unrat befreien. Finanziell unterstützt wird die Aktion durch die Sparkasse Rhein-Maas.

Unter www.rhinecleanup.org sind allgemeine Informationen erhältlich. Dort informieren die Organisatoren auch über die Besonderheiten, die in diesem Jahr wegen des Coronavirus berücksichtigt werden müssen. So kann lediglich in Sammelgruppen von maximal zehn Personen gelaufen werden. Größere Sammelgruppen werden daher schon bei der Materialausgabe getrennt. Dort ist außerdem schon ein Mund- und Nasenschutz zu tragen. Dieser kann aber während des Sammelns selbst abgelegt werden. Auf das gesellige Ausklingen muss in diesem Jahr verzichtet werden.

info Saubermachen als internationale Bewegung Bewegung Mehr als 30.000 Menschen insgesamt haben in den vergangenen Jahren entlang der Ufer am Rhine Clean Up teilgenommen. Dieses Jahr Allein für Samstag, 12. September, sind insgesamt 185 Aufräumaktionen angemeldet worden. Die Freiwilligen versammeln sich dazu entlang des Rheins von der Schweiz bis in die Niederlande.

„Es ist uns wichtig, dass Corona nicht alle anderen Themen überlagert – der Naturschutz ist und bleibt wichtig“, sagt Vorstandsmitglied Wilfried Röth zum Engagement der Sparkasse Rhein-Maas. Viele Sparkassen entlang des Rheins beteiligen sich an der Aktion, etwa durch die Bereitstellung von Arbeitsmaterial für die Helfer, auch Sparkassen-Mitarbeiter werden selbst vor Ort mit anpacken

Rees Die Sammler treffen sich um 10 Uhr vor dem Reeser Rathaus (Markt 1, 46459 Rees). Nach der Herausgabe von Handschuhen, Greifern und Müllbeuteln startet die Aktion. Die mobil einsetzbaren Fahrzeuge des Bauhofes machen es möglich, dass entlang des Rheins im gesamten Stadtgebiet gesammelt werden kann. Darüber hinaus stellt der Bauhofbetrieb am Fähranleger in Grietherort, an der Mahnenburg, im Bereich zwischen Rheinbrücke und der beginnenden Bebauung in Rees, in Höhe des Skulpturenparks sowie am Dornewardtweg (Büttengrind) und an der Lohrwardstraße insgesamt sechs Gitterboxen auf, in denen der Müll gesammelt werden kann. Eine Anmeldung zu der Aktion ist nicht erforderlich. Ansprechpartner ist: Jörn Franken, joern.franken@stadt-rees.de, Telefon 02851 51145.

Kalkar Immerhin 14 Rheinkilometer bilden Kalkars Stadtgrenze. In der Kommune können sich alle engagierten Müllsammler am Samstag ab 10 Uhr an zwei Zugängen treffen: in Grieth am Parkplatz Steinboot/Fähre und in Niedermörmter am Parkplatz Fähre/Flutmulde. Die Treffpunkte sind mit Plakaten gekennzeichnet und Mitarbeiter des Städtischen Bauhofs vor Ort, um Handschuhe, Greifzangen und Müllbeutel auszugeben. Die gefüllten Mülltüten werden an den Treffpunkten gesammelt und noch am selben Samstag wieder abgefahren. Auch Bürgermeisterin Britta Schulz ist als Sammlerin an der Flutmulde und an den Wegen um den Sportboothafen aktiv.

Kleve Das Rhine Clean Up in Kleve wird in diesem Jahr am 12. September von 10 bis 13 Uhr unter den geltenden Corona-Regeln im Stadtteil Salmorth durchgeführt. Treffpunkt ist um 10 Uhr der Parkplatz der ADM Spyck GmbH, Rheinstraße 24. Müllsäcke werden von der Stadt Kleve bereitgestellt, ebenso steht ein gewisser Bestand an Handschuhen und Greifzangen zur Verfügung. Den Teilnehmern wird jedoch empfohlen, nach Möglichkeit auf eigene Handschuhe und Greifzangen zurückzugreifen. Weiterhin werden die Freiwilligen in diesem Jahr gebeten, bei Bedarf eigene Getränke mitzubringen. Ansprechpartner der Stadt Kleve für die Aktion ist Ines Lehbrink, Kontakt per E-Mail unter ines.lehbrink@kleve.de und Telefon 02821 84342. Aufgrund der am Folgetag, 13. Steptember stattfindenden Kommunalwahlen sind die Teilnehmer dazu angehalten, auf parteiliche Kennzeichnungen zu verzichten. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass jeder Helfer in eigener Verantwortung für die Einhaltung der geltenden Corona-Regeln Sorge zu tragen hat. Und auch darauf macht die Stadt Kleve aufmerksam: Eine kurzfristige Absage der Veranstaltung ist aufgrund der Coronalage möglich.

Emmerich am Rhein Wie im vergangenen Jahr treffen sich die Sammler an verschiedenen Startpunkten, um einen möglichst großen Uferbereich absuchen zu können. Wer gerne auch dieses Jahr wieder an der Aktion teilnehmen möchte, der wird gebeten, sich auf der Internetseite www.rhinecleanup.org/de/rhinecleanup/stadt-emmerich-am-rhein zu registrieren. Zudem wird, wie in den vergangenen Jahren auch, um eine Anmeldung bei der Stadt Emmerich am Rhein gebeten. Ansprechpartner ist Regina Pommerin, die unter der E-Mail-Adresse regina.pommerin@stadt-emmerich.de zu erreichen ist. Corona-bedingt ist es besonders wichtig, den Andrang bei den Materialausgabestellen zu vermeiden, so die Veranstalter der Aktion. Bei größeren Gruppen ist es somit möglich, dass sich eine Person anmeldet und bei der Ausgabe das Material für die weiteren Teilnehmer mitnimmt. Die Aktion startet jeweils um 10 Uhr mit den Startpunkten und Materialausgabestellen am Spycker Weg (hier ist die Teilnehmerzahl auf 20 Personen begrenzt), an der Wardstraße unter der Rheinbrücke, am Eingangsbereich Deutsche Gießdraht und am Aussichtspunkt Deich Dornick. Die gesammelten Müllsäcke sowie weiteres gefundenes Sperrgut dürfen an verschiedenen Sammelpunkten abgestellt werden, wo sie dann von den Kommunalbetrieben Emmerich eingesammelt und zu den bereitgestellten Containern gebracht werden.

