Scheffenthum : Scheffenthum plant Königschießen

kranenburg-scheffenthum Königschießen am Sonntag: Scheffenthum sucht Majestäten.

(RP) Die Vorfreude wächst: Am Sonntag, dem 28 Julim wird der Traditionsverein Scheffenthum sein Königschießen durchführen. Königin Yvonne Peters und ihr Prinzgemahl Jan schauen auf ein langes Regentenjahr zurück, denn schließlich fiel der Königschuss 2018 bereits zwei Wochen vor Pfingsten. Die Vereinsmitglieder danken Yvonne und Jan für ihr engagiertes Auftreten in den vergangenen 14 Monaten. Mit dem neuen Kranenburger Kirmestermin am 2. Augustwochenende entschied sich der Schützenverein Kranenburg-Scheffenthum ebenfalls díesem Termin zu folgen. Oftmals fand in der Vergangenheit das Schießen bei ungünstigen Witterungsverhältnissen statt. Jetzt bauen die Kranenburger auf sommerliche Temperaturen, so dass die gekühlten Getränke beim heißen Wettkampf um die Königswürde auch schmecken.