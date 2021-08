Berufskolleg : Sportunterricht mal anders – Projekttag zum Thema Golf

Kleve Die Schüler, die am Berufskolleg in der Fachrichtung Freizeitsport Abitur machen, haben sich jetzt mal intensiv mit Golf und seinen Möglichkeiten beschäftigt.

Solche Projekttage sind fester Bestandteil der Ausbildung am beruflichen Gymnasium, auch wenn Golf bislang nicht im Lehrplan steht. „Wir wollen den Jugendlichen, die später in den Vereinen Vorbildfunktionen haben, Trendsportarten und lokale Sportangebote näher bringen. Golf hat sich zu so einer Sportart entwickelt, die zudem viele Sinne anspricht: Man ist an der freien Natur, kann alleine oder in einer geselligen Runde spielen und ist sportlich enorm gefordert“, sagt Ute Averdunk, sportliche Leiterin des Beruflichen Gymnasiums Freizeitsportleiter. Das gibt es in Kleve erst seit kurzem und hat schon viele Interessenten.