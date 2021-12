Vandalismus in Kalkar : „Corona-Versklawung“ auf dem Sportplatz

Kalkar Mit Schmierereien, Zerstörungen und gefährlichem Glasbruch auf ihrer Sportanlage hat die Stadt Kalkar immer wieder zu tun. Diesmal trägt der Vandalismus eine besondere Handschrift: Zorn auf die Corona-Umstände dürfte der Hintergrund sein.

In eigenwilliger Rechtschreibung steht da an der Fassade der Umkleide geschrieben: „Corona-Versklawung“. Eine andere Aufschrift ist noch unflätiger und deshalb nicht zitierfähig. „Die Sportanlagen sind Eigentum der Stadt, die sich das nicht bieten lässt und immer wieder bei der Polizei Anzeige erstattet, wenn so etwas passiert“, berichtet Marco van de Löcht, der Vorsitzende des SuS Kalkar. Ihn belastet, dass die jüngste Vandalismus-Aktion mit dem zu tun hat, was die Corona-Pandemie dem Sport abverlangt. „Es gilt inzwischen nicht nur bei Meisterschaftsspielen, sondern auch beim Training ,2G’. Wir lassen niemanden auf den Platz, der nicht geimpft oder genesen ist. Das passt wohl einigen nicht.“