Internationaler Museumstag Wie Klever Geschichte lebendig werden soll

Es gibt innige, sehr innige Umarmungen, die nach heutigem Verständnis eindeutig zu weit gehen, es wird Neues vom Käse präsentiert und wer Pech hat, wird dann auch noch in stählerne Handfesseln gelegt. Handschellen kannte man nämlich noch nicht in der Zeit, in die die geschmiedeten Fesseln entführen. Damals im ausgehenden Mittelalter, als die Burg zugleich Herrschaftssitz, Gerichtsort und Gefängnis war. Gefängnis war sie noch lange und Gerichtsort mit Land- und Amtsgerichts ist die große Burg auf der Höhe überm Rhein, um die sich die Stadt sortiert, immer noch. Am Wochenende sind die Kreis Klever KulTourtage, zu denen der Kreis die Museen im Kreis, die Musiker und Theaterleute präsentiert. Doch mitten in den Kreis Klever KulTourtagen ist auch der Internationale Museumstag am Samstag, 21. Mai, eingebettet. Und für den haben sich die Klever Museen etwas Besonderes ausgedacht: Vom Museum Kurhaus über die Burg bis zum Schuhmuseum, vom Gut Hogefeld mit dem Käsemuseum und dem kleinen aber feinen Museum Arenacum – alle erzählen von der Geschichte des Ortes und der Menschen. „Klever Geschichte wird lebendig“ ist in Kleve das Motto des Tages. Seit 46 Jahren ist es gute Tradition, dass alle Angebote an diesem 21. Mai bei freiem Eintritt genossen werden können.