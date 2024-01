Neue Bauerndemo geplant „Am Freitag wird Kleve ins Stocken geraten“

Manuela Schmickler, Sprecherin der Kreis Klever Polizei, erklärt, dass die Proteste bislang friedlich verlaufen seien. Am Dienstag waren mehr als 100 Traktoren von Bedburg-Hau aus ins Klever Stadtzentrum und wieder zurück gefahren. „Die Landwirte haben sich bisher an die Vorgaben gehalten, es verläuft reibungslos“, sagt Schmickler. Allerdings sei auch am Freitag mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.