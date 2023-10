Uniformierte im Dauereinsatz Am Tag des Rauchmelders gab es acht Einsätze für Klever Feuerwehr

Gegen 11.30 Uhr folgte dann die zweite Ölspur von der Albersallee über die Nassauerallee bis zur Kreuzung Uedemer Str./Klever Ring. Im Kreuzungsbereich am Klever Ring wurde ausgelaufenes Öl durch die Feuerwehr abgestreut. Noch während des laufenden Einsatzes fragte die Leitstelle an, ob Kräfte für einen First-Responder-Einsatz frei wären. An der Arnoldstraße in Materborn hatte eine Frau den Notruf gewählt, weil sie über Atemnot klagte. Ein Fahrzeug machte sich umgehend auf den Weg und konnte die Patientin betreuen, bis der Rettungsdienst eintraf.