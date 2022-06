Bildung : Mint-Projekt macht Kinder zu Forschern

Regierungspräsidentin Birgitta Radermacher (ganz rechts) hat sich am Berufskolleg Kleve angeschaut, wie ein Experimentiertag beim Forscherkolleg aussieht. Foto: Berufskolleg

KREIS KLEVE Die Regierungspräsidentin sah sich am Klever Berufskolleg um und lernte das MINT-Projekt „Forscherkolleg for Kids“ kennen. Kinder sollen dabei schon früh Naturwissenschaften und den Umgang mit den Zukunftsfächern erleben.

(RP) Hoher Besuch im Berufskolleg Kleve: Birgitta Radermacher, Regierungspräsidentin im Bezirk Düsseldorf, hat sich ein Bild von dem MINT-Projekt „Forscherkolleg for Kids“ am Berufskolleg gemacht. Das Berufskolleg Kleve und das angegliederte Schülerforschungszentrum haben mit dem Forscherkolleg for Kids ein Konzept entwickelt, wie man Kinder systematisch an das wissenschaftliche Denken heranführt und für die MINT-Fächer begeistert. Das Projekt hat sich herumgesprochen, sodass sich die Regierungspräsidentin jetzt selbst vor Ort informierte. „Ich bin fasziniert davon, mit welchem Enthusiasmus und Entdeckergeist die Kinder sich hier einbringen“, sagt Radermacher.

Das Forscherkolleg zielt darauf ab, bereits Grundschulkinder mit der Wissenschaft vertraut zu machen: „Wir vermitteln explizit das Wissen hinter dem Tun beim Fragen stellen, Hypothesen bilden, beim Planen, Durchführen und Auswerten von Experimenten, indem wir es zum Lerninhalt machen. Als Voraussetzung dienen spannende Experimente, welche die Kinder selbst durchführen“, erklärt Erwin Dribusch, MINT-Koordinator am Berufskolleg Kleve. Die Workshops sind von Schülern des Berufskollegs vorbereitet worden. Vor allem die Beteiligung der angehenden Erzieher hat sich als lohnend herausgestellt. „Dieser Input ist ein echter Mehrwert. Das sieht man in der detailreichen Gestaltung der Fachräume und der Arbeitsblätter, merkt man aber vor allem im Umgang mit den Kindern, die eine Beziehung mit unseren Schülerinnen und Schülern aufbauen konnten, die zur Motivation am Thema beiträgt“, freut sich Schulleiter Peter Wolters. Auch Landrätin Silke Gorißen lobt die tolle Atmosphäre beim Forscherkolleg: „Die Kinder erleben hier, wie spannend MINT-Fächer sind. Es ist ein hervorragendes Konzept, um Mädchen und Jungen für diesen Bereich zu begeistern. Dass sie nebenbei schon sehr früh wissenschaftliches Arbeiten kennenlernen, hilft ihnen in ihrer Schullaufbahn sicherlich auch in vielen anderen Fächern.“

Das Forscherkolleg ist ein Projekt im Bereich der naturwissenschaftlichen MINT-Förderung, die am Berufskolleg Kleve mit dem angegliederten Schülerforschungszentrum in den nächsten Jahren stark ausgebaut werden soll. Neben der erfolgreichen Teilnahme an Wettbewerben und der Öffnung des Forscherkollegs für weitere Grundschulen sollen in Zukunft weitere MINT-Projekte angeboten werden.

Aber auch nach außen will sich das Schülerforschungszentrum (SFZ) öffnen und nicht zuletzt bei den Klever Familien bekannter werden. Erste Kooperationen sind bereits mit dem ZDI, der Hochschule Rhein-Waal und Schulen im Kreis Kleve geplant. „Das SFZ soll in Zukunft die MINT-Förderung im Kreis Kleve bündeln. Wir haben die notwendige Ausstattung und dank Förderungen vom Land auch die finanziellen Ressourcen, um ein Kompetenzzentrum aufzubauen, in dem Grundschüler, Eltern, Lehrkräfte, Studenten und angehende Lehrerinnen und Lehrer im Referendariat qualifiziert werden können“, sagt Wolters.

(RP)