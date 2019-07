Kirmes : Seelsorge auf der Autoscooter-Platte

Schon lange ist es Tradition auf der Klever Kirmes: Pfarrer Sascha Ellinghaus hielt vor gut 70 Gästen einen Gottesdienst am Vormittag ab. Auch Bürgermeisterin Sonja Northing war gekommen.

Dass er mal in der Circus-Manege oder bei den Schaustellern Gottesdienste, Taufen, Firmungen oder Hochzeiten abhalten würde, damit hätte er nie gerechnet. „Ich bin zwar schon als Kind gerne in den Circus gegangen, aber das Ganze war eher ein Zufall“, sagt Ellinghaus. Mit 25 Jahren wurde er 1998 im Erzbistum Paderborn zum Priester geweiht. Als Kaplan im Dekanat Werl überlegte er sich mit dem Arbeitskreis Jugendpastoral, wie man sich bei über 400 Ministranten und Sternsingern bedanken kann. „Und dann kamen wir auf den Gelsenkirchener Weihnachtscircus, wo ich Kontakt mit der Circusfamilie Probst aufgenommen habe. Heute sind wir gut befreundet“, sagt der Seelsorger. Als regionale Mitarbeiter gesucht wurden, um sich ehrenamtlich für Menschen im Circus oder bei der Kirmes zu engagieren, wurde man auf Ellinghaus aufmerksam . „Von 2002 an habe ich das ehrenamtlich gemacht und ab 2011 im Nebenamt“, sagt er. Pfarreien waren Werl, Medebach, Lünen und Dortmund. Seit 2014 ist der Priester hauptamtlich bundesweit im Einsatz. Wie sieht beispielsweise diese Woche aus? „Am Sonntag bin ich nach drei Tagen vom Circus Probst aus Meißen zurückgekommen, Montag war ich zu Besuch auf der Düsseldorfer Rheinkirmes beim Kindergarten mit 38 Schausteller-Kindern, Dienstag in Kleve, Mittwoch in Münster am Schlossplatz, Donnerstag beim Circus Fischer Starlight im Odenwald, wo sechs Kinder im Circuszelt getauft werden, Freitag in Arnsberg zur Firmung eines Mädchens und am Samstag nochmal in Düsseldorf.“ Im Jahr fährt er mit einem Ford Transit gut 60.000 Kilometer durch Deutschland, um Circusunternehmen, Schausteller und Markthändler zu besuchen. Das Altar-Equipment wie Messgewänder, Kelch, Kerzen oder Hostien hat er dabei. Und ein „Orgamat“, eine selbsttätige Orgel. „Da suchen die Gottesdienstbesucher immer den Organisten“, schmunzelt er. Dass Bürgermeisterin Sonja Northing mitfeiert, freut den Pfarrer: „Das ist eine Anerkennung, dass die Stadt die Schausteller wertschätzt.“ Die Verwaltungschefin kommt zu diesem Termin immer gerne: „Das sind nette Menschen. Hier fühle ich mich wohl.“ Und Dirk Janßen, Vorsitzender vom Schaustellerverband Kleve-Geldern, betont: „Die Messe auf der Kirmes ist eine schöne Tradition. Da kann man mal runterkommen.“