Kleve : Der Tag, an dem das alte Kleve starb

Blick auf das zu 80 Prozent zerstörte Kleve. Im Hintergrund die Ruine der Schwanenburg (links) und der Stiftskirche (rechts). Foto: Archiv

Kleve Heute vor 75 Jahren: Am 7. Oktober 1944 legten 355 alliierte Bomber die Stadt in Schutt und Asche. 562 Menschen starben im Inferno.

Es ist der 7. Oktober 1944, ein sonniger Samstag in Kleve. Die Uhr zeigt 13.40 Uhr, als dunkle Rauchmarkierungen am Himmel auftauchen und dem Tod den Weg weisen. Die Menschen wissen: Luftalarm, in ein paar Minuten fallen Bomben. Sie stürzen in Keller und Bunker, suchen Schutz, viele weinen oder beten. Dann tobt das Inferno: 335 britische Jagdbomber werfen 42 Minuten lang 1728 Tonnen Sprengstoff und 4,5 Tonnen Brandbomben ab. Das alte, schöne Kleve stirbt im Bombenhagel, die Nachbarstadt Emmerich wird zeitgleich zu 97 Prozent zerstört. Zurück bleibt eine Trümmerlandschaft. 562 Tote werden in der nur zu einem Drittel evakuierten Stadt gezählt, darunter der damalige Propst Jakob Küppers, dessen Leichnam erst 15 Tage später aus Schuttbergen geborgen werden konnte. Heute vor 75 Jahren erlebte Kleve den schwärzesten Tag in der derzeit 777 Jahre währenden Geschichte der Stadt. Das alte Kleve war nicht mehr – und wird auch nie mehr sein.

Die sinnlose Tragik des Bombardements: Die „Operation Gatwick“ des britischen Generals Bernard Montgomery, die eine Vernichtung der Städte Kleve und Emmerich zur Unterstützung der Bodentruppen vorsah, wurde am Abend des 7. Oktober 1944 gestoppt. Die auf das Zeichen des Angriffs wartenden Panzer zwischen Mook und Groesbeek starten ihre Motoren nicht, weil General Montgomery nicht genügend Truppen und Material zur Verfügung stehen. Aber da lag Kleve schon in Schutt und Asche.

Dabei war die Stimmung in der Stadt seit der Operation „Market Garden“ mit der Landung einer Armada alliierter Fallschirmspringer bei Nimwegen und Arnheim und der damit verbundenen Hoffnung, die Kriegswalze möge die Heimat Kleve verschonen, eine gänzlich andere: „Räumung, Kampfgebiet, Plünderung, das alles schien möglich, aber Vernichtung durch Bomben – nein, Kleve ist kein Ziel für einen schweren Bombenangriff“, skizzieren in dem umfassenden Buch „Niederrheinisches Land im Krieg“ die Autoren Wilhelm Michels aus Kleve und Peter Sliepenbeek aus Nimwegen unter Mitarbeit von Wilhelm Haas aus Kellen die damalige Meinung in der heutigen Kreisstadt.

Drei Bombenangriffe mussten die Menschen in der Stadt erleiden: Schon am 26. September 1944 starben bei einem viertelstündigen Angriff ab 18.30 Uhr etwa 100 Menschen. Das Sankt-Antonius-Hospital, an dessen Stelle später das Rathaus entstand, wurde schwer getroffen und musste nach Bedburg-Hau ausgelagert werden, das Kirchengewölbe der Unterstadtkirche fiel in Trümmer.

Und den letzten Todesstoß bekam die Stadt zeitgleich mit der Nachbarstadt Goch am 7. Februar 1945, dem unheilvollsten Tag in der Gocher Geschichte. Am Abend dieses kalten Wintertages erhellten sogenannte „Christbäume“ gegen 22 Uhr das Firmament über den beiden Städten. In den nächsten 45 Minuten wurden in Kleve die Oberstadt, der Kleine Markt, die Nassauer Allee und die Lindenallee sowie die Triftstraße und die Materborner Allee von einem Bombenhagel umgepflügt, mit dem Ergebnis, dass 80 Prozent der Kernstadt in Schutt und Asche lagen und 70 Menschen in der zu diesem Zeitpunkt evakuierten Stadt ihr Leben verloren. Auch dieser Angriff aus der Luft diente dem Zweck, den Weg für die Bodentruppen zu bereiten, denn die „Operation Veritable“ startete einen Tag später. Vom hart umkämpften Reichswald kommend (von dem Förster Jahrzehnte später sagen sollten, dass es dort mehr Blei als Holz gebe) drangen die Briten und Kanadier über Kranenburg nach Kleve vor, nahmen die nur noch von wenigen Soldaten verteidigte Stadt am 11. Februar 1945 ein. Auch hier zeigt ein Zitat die ganze sinnlose Tragik der Vernichtung Kleves, denn die alliierten Soldaten der Bodentruppen, die in dem Meer aus Trümmern weder zu Fuß und erst recht nicht mit Panzern vorwärts kamen, nannten die Bombardierung, so haben es Historiker notiert, „eine idiotische Dummheit“.

Wie grauenhaft zerstörerisch die Bomberpiloten ihre Arbeit getan haben, fasste die Klever Historikerin (und heutige Bündnisgrünen-Ratsfrau) Wiltrud Schnütgen in einem Beitrag für die Zeitschrift „Rund um den Schwanenturm“ zusammen: „Bei einem Vergleich des Zerstörungsgrades aller deutschen Städte steht Kleve an elfter Stelle, rechnet man nur die Klein- und Mittelstädte, an fünfter Stelle. Bei Kriegsende gab es im gesamten Stadtgebiet nur noch 178 Wohnungen, die nicht oder unter fünf Prozent zerstört waren“, heißt es in dem Beitrag, der durch eine andere Zahl ergänzt werden kann, denn vor den Angriffen verfügte die Stadt Kleve über 6594 Wohnungen.

Als nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die Zeit des Wiederaufbaus begann, schätzten die Experten die Trümmermassen auf etwa 400.000 Kubikmeter, tatsächlich aber wurden bis zum Jahr 1954 insgesamt 715.912 Kubikmeter Schutt weggeräumt und es seien noch 60.000 Kubikmeter übrig, heißt es in einer Abhandlung von Johannes Scholzen: „Kleve – Grenzstadt im Wiederaufbau“. Bernhard Baak, von 1946 bis 1954 Stadtdirektor von Kleve, schreibt in seinem Bericht über die Jahre bis 1957: „Der Wiederaufbau einer zerstörten Stadt kann nur ein Gemeinschaftswerk sein, in dem alle Bürger, Stände, Organisationen und Ämter zusammenwirken.“ Und: „Eine zerstörte Stadt kann sich nicht helfen wie der Baron von Münchhausen, der sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf heraus zog. Sie bedarf in ganz besonderer Weise der Hilfe des Staates“.

Das Symbol für den Wiederaufbau Kleves schlechthin ist die Wiederherstellung des Wahrzeichens Schwanenburg. In der Chronik „Bauhütte Schwanenburg Kleve“ berichtet der Initiator Dr. Heinz Will, der 1977 zum Ehrenbürger ernannt werden sollte, über die einzelnen Phasen des Wiederaufbaus, die damit verbundenen ungeheuren Schwierigkeiten und schließlich die Feier des Richtfestes in der Burgwoche im September 1950 bis zur Vollendung des Bauwerks im Jahr 1953. Die Burg thronte über Kleve als Sinnbild für den Neubeginn.