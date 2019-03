Solidaritätsveranstaltung in Kleve: Laufen gegen Gewalt in El Salvador

Laufen gegen Gewalt in El Salvador

Solidaritätsveranstaltung in Kleve

Kellen Die Solidaritätsveranstaltung ist am 7. April. Weitere Unterstützer sind erwünscht.

Die katholische Kirchengemeinde St. Willibrord Kleve und die evangelische Kirchengemeinde Kleve veranstalten am Sonntag, 7. April, wieder ihren gemeinsamen Solidaritätslauf. In diesem Jahr steht – anknüpfend an die aktuelle Misereor-Fastenaktion – das zentralamerikanische Land El Salvador im Mittelpunkt.