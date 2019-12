Keeken : Weihnachtsmarkt im Café im Gärtchen

Blick in das Keekener Café. Foto: Stade, Klaus-Dieter (kds)/Stade,Klaus-Dieter (kds)

Kleve-Keeken Am dritten Adventswochenende ist der kleine Markt im Keekener Café.

(RP) Am 3. Adventswochenende findet zum 5. Mal der kleine, feine Weihnachtsmarkt im Café im Gärtchen statt, gemütlich hinterm Deich mit besonderer Atmosphäre. Verschiedene Aussteller haben wieder mit viel Liebe zum Detail tolle handwerkliche Produkte hergestellt. Aus Stoff, Wolle, Papier, Metall und Holz wurde fleissig gewerkelt. Auch Schmuck- Porzellan und Gartenliebhaber finden tolle Kunstwerke. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt mit vielen weihnachtlichen Leckereien. Natürlich gibt es auch unseren leckeren Torten, Waffeln und Bratwürstchen. Würziger Glühwein- und Apfelpunschduft liegen in der Luft des charmanten Innenhofes. Mit Kindern wird weihnachtlich gebastelt. Jeweils Samstag und Sonntag von 11 Uhr bis 19 Uhr kann man die besondere weihnachtliche Atmosphäre genießen. An beiden Tagen kommt der Nikolaus um 14 Uhr und beschert die Gäste.