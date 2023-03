Kalkar Vorfreude auf die „Goldene Sonne“

Über die Position, die Alice Schwarzer beim Thema Waffenlieferungen für die Ukraine einnimmt, kann man fraglos geteilter Meinung sein. Um nicht zu sagen: Die Mehrheit wird die Sache wohl anders sehen als die Feministin und Sarah Wagenknecht mit ihrem „Friedensmanifest“. Geehrt wird die Journalistin dennoch, aber eben nicht für ihre aktuelle Arbeit, sondern für ihr Lebenswerk. Das ist es, was der TV-Reisewerbesender „Sonnenklar“ in den Blick nimmt, wenn er geeignete Prominente aussucht, die er auszeichnen möchte. Holm Dressler, künstlerischer Leiter der Gala, die am 22. April zum fünften Mal im Wunderland Kalkar stattfinden wird, erläuterte im Pressegespräch die Idee hinter der Abendveranstaltung und erzählte, wer alles dabei sein wird.