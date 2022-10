Am 11.11. : Kalkars Vereine starten gemeinsam in die Session

Kalkar Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause dürfen sich die Narren endlich wieder auf eine neue Session freuen. Diesmal gibt es einen gemeinsamen Sessionsauftakt aller Kalkarer Karnevalsvereine.

In diesem Jahr lädt der ACC Appeldorn am Freitag, 11. November, ab 19.11 Uhr ins Schützenhaus in Appeldorn ein. Im Anschluss an das traditionelle Hoppeditzerwachen gibt es eine Karnevalsparty mit kleinem närrischen Rahmenprogramm als Vorgeschmack auf die neue Session. Alle Karnevalsinteressierten und Feierlustigen sind eingeladen, gerne auch kostümiert, dabei zu sein. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.